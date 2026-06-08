В школах Артинского округа Свердловской области прошел квиз «ПредприниМай»

Квиз-турнир «ПредприниМай» состоялся в школах Артинского муниципального округа Свердловской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации округа.
В ходе занятия ребята угадывали известных бизнесменов по фактам их биографии, отвечали на вопросы на логику и эрудицию и решали практические кейсы. Участники узнали об актуальных направлениях предпринимательства, основах составления бизнес-плана, ключевых понятиях, а также научились анализировать информацию и генерировать собственные бизнес-идеи.
Решение практических кейсов и знакомство с биографиями известных бизнесменов дает школьникам представление о возможных рисках и организации своего дела. Интерактивный формат мероприятия развивает у детей аналитические способности и интерес к предпринимательской деятельности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.