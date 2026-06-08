Эксперт рассказал, как защитить Wi-Fi от кибератак

«Используя ваш роутер, злоумышленник способен подменить настоящий сайт банка его копией или попробовать проникнуть к вашим умным устройствам. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3. Для пароля не подойдут простые слова, нужна длинная комбинация из заглавных и строчных букв, цифр и символов. Дополнительным барьером станет отключение видимости сети», — сказал Миронов «Ленте.ру».