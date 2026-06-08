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Эксперт рассказал, как защитить Wi-Fi от кибератак

IT-эксперт Миронов: защитить Wi-Fi от кибератак поможет сложный пароль.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сложный пароль, надежный протокол шифрования и отключение видимости сети помогут защитить домашний Wi-Fi от соседей и кибератак, заявил эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

«Используя ваш роутер, злоумышленник способен подменить настоящий сайт банка его копией или попробовать проникнуть к вашим умным устройствам. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3. Для пароля не подойдут простые слова, нужна длинная комбинация из заглавных и строчных букв, цифр и символов. Дополнительным барьером станет отключение видимости сети», — сказал Миронов «Ленте.ру».

По словам эксперта, после отключения видимости Wi-Fi перестанет появляться в списке доступных сетей у окружающих и подключиться к нему без предварительного знания имени станет крайне сложно.