Программу по повышению рождаемости обновили в Нижегородской области

Программа «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024−2030 годы)» предусматривает единовременную выплату не менее 300 тысяч рублей при рождении 3 и последующего детей. Студентки, вставшие на учет по беременности, также могут рассчитывать на разовые 100 тысяч рублей.