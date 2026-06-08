Программу по повышению рождаемости обновили в Нижегородской области

Нижегородские власти обновили региональную программу по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. Соответствующий документ появился на портале правовых актов, пишет МИА «Стационар-пресс».
Согласно обновлённым целевым показателям, число появившихся на свет нижегородцев должно вырасти с 21 456 в 2026 году до 22 543 к 2030 году. Повыситься должен и суммарный коэффициент рождаемости — с 1,334 до 1,487.
Программа «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2024−2030 годы)» предусматривает единовременную выплату не менее 300 тысяч рублей при рождении 3 и последующего детей. Студентки, вставшие на учет по беременности, также могут рассчитывать на разовые 100 тысяч рублей.
Также поддержка включает прокат колясок, кроваток и других детских вещей первой необходимости, а также услуга «социальная няня».
Нижегородцам, которые лечатся от бесплодия, предложат бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО, в том числе необходимые генетические исследования. Охват — 2 тысячи семей ежегодно с 2025 по 2028 год.
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