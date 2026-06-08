Лаборатория больницы № 3 в Магнитогорске получила новое оборудование

Ключевая задача аппарата — точно определять видовую принадлежность микроорганизмов и оценивать их чувствительность к различным антимикробным препаратам. С помощью него врачи на основе лабораторных тестов получат надежную основу для выбора наиболее эффективного антибиотика. Такой подход не только повышает шансы на успешное лечение инфекционных заболеваний, но и помогает сдерживать развитие лекарственной устойчивости бактерий, одной из самых острых проблем современной медицины.