Лаборатория больницы № 3 в Магнитогорске получила новое оборудование

Анализатор идентификации и чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам поступил в бактериологическую лабораторию больницы № 3 в городе Магнитогорске. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Ключевая задача аппарата — точно определять видовую принадлежность микроорганизмов и оценивать их чувствительность к различным антимикробным препаратам. С помощью него врачи на основе лабораторных тестов получат надежную основу для выбора наиболее эффективного антибиотика. Такой подход не только повышает шансы на успешное лечение инфекционных заболеваний, но и помогает сдерживать развитие лекарственной устойчивости бактерий, одной из самых острых проблем современной медицины.
«Новая аппаратура ускорит работу в плане проведения микробиологических исследований. Встроенная программа по микробиологическому мониторингу позволяет вести статистику микрофлоры по каждому исследуемому случаю, что поможет докторам в анализе тенденций лекарственной устойчивости и облегчит выбор эффективных антибиотиков для каждого конкретного пациента. Планируем использовать потенциал анализатора и в управлении выявлением больничных инфекций», — отметила заведующая бактериологической лабораторией Ксения Григорьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.