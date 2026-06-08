Хоккеистом «Торпедо» стал Никита Камалов

Хоккеистом нижегородского «Торпедо» стал Никита Камалов. Начиная с сезона 2013/14 защитник выступал в элитной лиге за родной новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Сочи», СКА, «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Северсталь».
За 13 чемпионатов КХЛ у Никиты солидные показатели — 521 матч, 108 очков (28 + 80). В минувшем сезоне он отыграл 70 матчей в составе череповецкой «Северстали» (24 очка, 5 + 19), однако на стадии ⅛ финала главный тренер Андрей Козырев использовал умения Камалова только в трёх из пяти встреч с «Торпедо». Напомним, что нижегородцы выиграли серию со счётом 4:1. 21-й номер череповчан закончил плей-офф с показателем полезности −3.
Представляя новичка, торпедовская пресс-служба отметила его универсализм, способность как сыграть жёстко, «залезть под кожу», так и быть креативным у чужих ворот. «Его силовые приёмы не раз попадали в хит-парады лиги, а голевые действия являлись для команд победными», — говорится в сообщении. В прошлом сезоне Никита стал вторым бомбардиром среди игроков обороны «Северстали», лидером команды по количеству силовых приёмов, блокированных бросков и собственных бросков по воротам соперников. Три его шайбы стали для череповчан победными, что является самым высоким показателем среди защитников клуба.
Камалова вызывали в молодёжную и первую сборные России. В составе студенческой команды он стал победителем Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
Дата рождения Никиты Камалова — 08.08.1995. Рост — 184 сантиметра, вес — 86 килограммов, хват клюшки — левый.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нового защитника «Торпедо» составит 35 миллионов рублей в год. Журналист Артур Хайруллин написал, что конкуренция за Камалова была серьёзная, Никита имел и более выгодные по финансам предложения. Кстати, то же издание назвало зарплату нового нападающего нижегородцев Майкла Веккьоне — 45 млн руб.