Хоккеистом «Торпедо» стал Никита Камалов

Представляя новичка, торпедовская пресс-служба отметила его универсализм, способность как сыграть жёстко, «залезть под кожу», так и быть креативным у чужих ворот. «Его силовые приёмы не раз попадали в хит-парады лиги, а голевые действия являлись для команд победными», — говорится в сообщении. В прошлом сезоне Никита стал вторым бомбардиром среди игроков обороны «Северстали», лидером команды по количеству силовых приёмов, блокированных бросков и собственных бросков по воротам соперников. Три его шайбы стали для череповчан победными, что является самым высоким показателем среди защитников клуба.