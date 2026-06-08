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Что произошло в Витебске, где МЧС работает на месте провала грунта у жилого дома

В Витебске произошел подмыв и обвал грунта у жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщил о том, что в Витебске у жилого дома провалился грунт.

ЧС произошла в областном городе на улице Шрадера. Так, вблизи жилого дома подмыло грунт и образовался внушительный провал. Очевидцы сообщили о провале В МЧС утром 8 июня.

На момент написания статьи сообщалось, что спасатели на месте принимают все необходимые меры обеспечения безопасности людей. Кроме того, уже работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском горисполкоме, которая курирует решение вопроса.

— Причины произошедшего устанавливаются, принимаются все необходимые меры. Пострадавших нет, — прокомментировали в областном управлении МЧС.

На видео с места происшествия в кадр попал сам многоэтажный жилой дом, огороженная территория и большая яма, образовавшаяся из-за подмыва грунта. На некоторых кадрах можно увидеть лежащие на поверхности водопроводные трубы, предназначающиеся для прокладки инженерных систем. Вероятно, подмыв грунта случился при проведении на участке коммунальных работ.

А здесь мы писали о том, что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».

Еще в Минске 19-летняя девушка из-за доставки цветов разделась перед камерой.

Тем временем власти назвали имена, от которых стали отказываться в Беларуси.

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