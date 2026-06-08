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В Свердловской области новые госномера начнут выдавать 10 июня

В Свердловской области началась выдача новых госномеров.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 10 июня начнут выдавать новые государственные номера с кодом региона «166». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Новые знаки придут на смену коду «196». Отмечается, что прежние номера останутся действительными и не потребуют замены.

Напомним, что в мае 2025 года стало известно, что госномера с кодом «196» заканчиваются. На тот момент их оставалось около 200 тысяч комплектов, чего должно было хватить примерно на два года.

— Данное изменение является плановой административной мерой и связано с обеспечением непрерывного процесса регистрации автотранспорта в регионе. Внешний формат номерных знаков при этом сохраняется в полном соответствии с установленными стандартами, — отметили в ведомстве.

Отметим, что знаки с новым кодом получат только впервые зарегистрированные транспортные средства. Кстати, первые госномера с кодом «196» начали выдавать в 2013 году. Помимо них в регионе существуют коды «66» и «96».