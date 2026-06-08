Ростовская область вошла в топ-4 регионов по числу самозапретов на кредиты

В мае 2026 года жители Ростовской области установили 27,2 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. Через МФЦ услугу оформили 4,4 тыс. человек, через «Госуслуги» — 22,8 тыс. человек. По этому показателю область вошла в топ-4 регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).