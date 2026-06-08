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В Волгограде подправят региональные программы с учетом результатов ПМЭФ

С 3 по 6 июня представители региона принимали участие в мероприятиях форума и встречались с потенциальными партнерами.

Делегация Волгоградской области четыре дня работала на площадке Петербургского международного экономического форума. С 3 по 6 июня представители региона принимали участие в мероприятиях и встречались с потенциальными партнерами.

«Подписанные в ходе форума соглашения позволят региону эффективнее реализовывать целый ряд программ и проектов развития на качественно новом уровне», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании, на котором он 8 июня поставил ряд задач по корректировке региональных программ с учетом результатов ПМЭФ-2026.

В частности, руководителям профильных органов исполвласти предстоит продолжить работу по дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности региона, привлекая к решению этой задачи предпринимательское сообщество. Проработать возможности дальнейшего расширения господдержки и содействия инвестиционной деятельности предстоит с использованием лучших федеральных и региональных практик.

До конца июня запланировано провести заседание регсовета по инвестициям и экономическому развитию, в ходе которого будут подведены итоги работы делегации на ПМЭФ-2026 и представлены предложения по реализации достигнутых договоренностей.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что Волгоградская область впервые вошла в топ-15 инвестиционного рейтинга АСИ.