Жара до +30° придёт в Воронежскую область на короткой рабочей неделе

Короткая рабочая неделя в Воронежской области будет солнечной и жаркой. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
Днём в понедельник, 8 июня, воздух прогреется до +26°… +28°. Осадков не предвидится.
В ночь на вторник, 9 июня, столбики термометров покажут около +13°… +15°. В дневные часы будет +28°… +30°. Без дождей.
В среду, 10 июня, в тёмное время суток ожидаются осадки. Также прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +14°. В светлое время суток будет около +29.
В ночь на четверг, 11 июня, синоптики также прогнозируют дожди и грозы. В это время будет около +16°. Днём воздух прогреется до +30°.