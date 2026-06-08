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Жара до +30° придёт в Воронежскую область на короткой рабочей неделе

Синоптики также прогнозируют дожди и грозы.

Источник: АиФ Воронеж

Короткая рабочая неделя в Воронежской области будет солнечной и жаркой. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Днём в понедельник, 8 июня, воздух прогреется до +26°… +28°. Осадков не предвидится.

В ночь на вторник, 9 июня, столбики термометров покажут около +13°… +15°. В дневные часы будет +28°… +30°. Без дождей.

В среду, 10 июня, в тёмное время суток ожидаются осадки. Также прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +14°. В светлое время суток будет около +29.

В ночь на четверг, 11 июня, синоптики также прогнозируют дожди и грозы. В это время будет около +16°. Днём воздух прогреется до +30°.