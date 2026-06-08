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На улице Алексеева в Красноярске отремонтировали выбоины с помощью инфрареда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Взлетка в Красноярске привели в порядок проблемный участок на улице Алексеева.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Взлетка в Красноярске привели в порядок проблемный участок на улице Алексеева.

Ранее жители жаловались на выбоины, которые создавали неудобства для водителей и повышали риск аварийных ситуаций. После обращений специалисты выдали подрядчику задание устранить дефекты дорожного покрытия.

Ремонт выполнили с помощью технологии инфрареда. Этот метод используют для локального восстановления асфальта: поврежденный участок разогревают, затем выравнивают и уплотняют покрытие.

Такой способ позволяет быстрее устранять дефекты, сокращать расход материалов и использовать часть старого асфальта повторно. После ремонта покрытие становится более ровным и безопасным для движения.