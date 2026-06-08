Вандалы повредили оборудование на Центральном пляже в Балтийске. Информацию об этом опубликовали на странице муниципального учреждения «Благоустройство» «ВКонтакте».
Нападение произошло в ночь на воскресенье, 7 июня. «Неизвестные повредили бунгало, теневой навес и детское оборудование, ограждение. Восстанавливать оборудование придётся за наш счёт — это ощутимый удар по бюджету, который мы готовили на улучшение инфраструктуры комплекса», — сообщили в учреждении.
Записи с камер видеонаблюдения передали в правоохранительные органы. В МБУ «Благоустройство» напоминают, что вандалам может грозить уголовная ответственность.
«Мы не будем оставлять это без внимания и призываем граждан, располагающих любой информацией об инциденте или видео, обратиться к нам, в администрацию или в дежурную часть», — говорится в сообщении.
В учреждении отметили, что работа пляжного комплекса может быть временно затруднена на повреждённых участках.