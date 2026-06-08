13-летний мальчик на BMW устроил гонки с полицией в Шарыпове (видео)

Сообщение о нарушителе накануне поступило в дежурную часть. Вскоре госавтоинспекторы заметили на одной из улиц машину, подходящую под описание. На требование сотрудников остановиться подросток прибавил скорость и продолжил движение, но на выезде из города автомобиль занесло на обочину и опасная поездка закончилась.