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13-летний мальчик на BMW устроил гонки с полицией в Шарыпове (видео)

В городе Шарыпово Красноярского края полицейские с погоней задержали несовершеннолетнего водителя «БМВ».

В городе Шарыпово Красноярского края полицейские с погоней задержали 13-летнего водителя «БМВ».

Сообщение о нарушителе накануне поступило в дежурную часть. Вскоре госавтоинспекторы заметили на одной из улиц машину, подходящую под описание. На требование сотрудников остановиться подросток прибавил скорость и продолжил движение, но на выезде из города автомобиль занесло на обочину и опасная поездка закончилась.

Несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортными средствами, пояснил, что взял ключи от машины у знакомого и поехал кататься.

BMW поместили на спецстоянку, а в отношении матери школьника составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.