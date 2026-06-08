13-летний мальчик на BMW устроил гонки с полицией в Шарыпове (видео)

В городе Шарыпово Красноярского края полицейские с погоней задержали 13-летнего водителя «БМВ».
Сообщение о нарушителе накануне поступило в дежурную часть. Вскоре госавтоинспекторы заметили на одной из улиц машину, подходящую под описание. На требование сотрудников остановиться подросток прибавил скорость и продолжил движение, но на выезде из города автомобиль занесло на обочину и опасная поездка закончилась.
Несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортными средствами, пояснил, что взял ключи от машины у знакомого и поехал кататься.
BMW поместили на спецстоянку, а в отношении матери школьника составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.