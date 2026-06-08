Москва погружается в тропический зной до середины недели

По прогнозам Гидрометцентра РФ, пиковые температуры будут отмечаться в столице в начале недели. 8 июня воздух в мегаполисе прогреется до +28…+30 °C, а во вторник и среду (9 и 10 июня) столбики термометров могут штурмовать отметку в +31 °C.