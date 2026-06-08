Москва погружается в тропический зной до середины недели

Столицу России накрыла аномальная волна жары.
Синоптики объявили предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать как минимум до вечера среды, 10 июня. Городские службы переходят на особый режим работы, а жителям настоятельно рекомендуют скорректировать свои планы.
По прогнозам Гидрометцентра РФ, пиковые температуры будут отмечаться в столице в начале недели. 8 июня воздух в мегаполисе прогреется до +28…+30 °C, а во вторник и среду (9 и 10 июня) столбики термометров могут штурмовать отметку в +31 °C.
Для столичного региона температура выше +30 °C считается критическим порогом («сильной жарой»), при котором погода официально признается опасной. «Оранжевый» статус предупреждает: метеоусловия могут спровоцировать стихийные бедствия, нанести ущерб здоровью и стать причиной чрезвычайных ситуаций.
(фото senivpetro на Magnific).