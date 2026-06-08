В Свердловской области прошел фестиваль «Индустриальная мистерия»

Фестиваль «Индустриальная мистерия» состоялся 30 мая в поселке Бобровском Свердловской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Главной идеей мероприятия стало символическое построение моста из прошлого в будущее: набережная, старый мост и плотина превратились в единое арт-пространство, объединившее индустриальную эстетику с ландшафтным дизайном, уличным искусством и элементами мистики. Гости могли посетить творческие мастерские, увидеть рыцарские реконструкции, побывать в «волшебном шатре» с духовными практиками и посмотреть иммерсивное шоу.
Кульминацией стал финал конкурса дизайнеров «Одна модель: индустриальная мистерия» в стилях стим-панк, железный рок и промышленное этно. Такие мероприятия привлекают внимание жителей и гостей поселка к креативным индустриям. Кроме того, фестиваль помог укрепить культурные связи внутри сообщества.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.