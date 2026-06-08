Учёные объяснили нашествие комаров в Пермском крае

Причины массового появления комаров в Прикамье назвали учёные, сообщает телеканал «Вести Пермь» со ссылкой на доцента кафедры беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Андрея Крашенинникова.
По словам специалистов, тёплая весна и большое количество влаги создали идеальные условия для их размножения.
В этом году сразу несколько видов комаров вылупились почти одновременно, хотя обычно это происходит в разные периоды. Дополнительным фактором стала тёплая вода в лужах, канавах и небольших водоёмах, где личинки развивались быстрее обычного.
Как отмечают учёные, пик численности комаров традиционно приходится на конец весны и начало лета. Снизить их количество может только продолжительная сухая погода, при которой места размножения пересыхают.
Ранее сообщалось, что пермяки жаловались на полчища насекомых на Каме. Очевидцы сообщали о большом количестве комаров на новом участке пермской набережной. В соцсетях размещали видео с людьми посреди роя летающих насекомых.