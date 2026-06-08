Секретный код: в Музее изобразительных искусств открылась выставка к 555-летию Дюрера (фото)

В минувшую пятницу, 6 июня, в Калининградском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Альбрехт Дюрер. Секретный код» (0+), посвященная искусству немецкой гравюры конца XV — первой половины XVI века и 555-летию со дня рождения мастера. Корреспонденты «Нового Калининграда» получили возможность побывать на выставке еще до её открытия, во время монтажа, и увидеть, как она выстраивается — от сюжетов с грехопадением до сюжетов с изображением Воскресения и небесного торжества.
В экспозиции представлено более 50 графических листов (факсимиле). По словам главного научного сотрудника научно-экспозиционного отдела Лады Сыроватко, это часть коллекции, которую вдова Германа Брахерта Ирмгардт Зиглох-Брахерт подарила Художественной галерее (теперь — Музей изобразительных искусств) еще в 1990-х годах.
«Это очень большая коллекция, 786, если не ошибаюсь, единиц хранения, — рассказывает Сыроватко. — На данный момент у нас все работы атрибутированы».
В музее рассказали, что выставка — это не просто юбилейная демонстрация старинных гравюр, а попытка исследовать многослойную символику произведений, изменивших ход европейского искусства.
Название выставки, по словам Лады Сыроватко, обусловлено тем, что в представленных гравюрах зашифрованы смыслы, которые «нужно разгадывать, читать, вникать, сопоставлять».
Примечательно, что на выставке представлен не только сам гений Северного Возрождения, но и мастера его круга: предшественники, учителя и последователи: Мартин Шонгауэр, Михаэль Вольгемут, Ганс Бальдунг Грин и другие художники.
Экспозиция, как отметили в музее, включает в себя мифологические, аллегорические и религиозные сюжеты и выстроена под неожиданным ракурсом — как хронотоп сакральных текстов: от грехопадения к Воскресению и небесному торжеству.
Особое значение имеет цикл «Апокалипсис» — одно из величайших произведений европейской графики, представляющее собой не просто иллюстрации к Откровению Иоанна Богослова, а зеркало тревог Европы рубежа XV-XVI веков.
Вопреки мрачности пророчеств, у экспозиции счастливый «финал»: «Коронация Марии» и «Успение Марии» как символ победы жизни над хаосом.
Посетители смогут проследить, как художественная идея «перетекает» от одного творца к другому: от традиций к бунтарству Северного Ренессанса. И попытаются расшифровать «секретный код» произведений, где каждый образ — загадка. Выставка продлится до 30 августа.
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».