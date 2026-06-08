Секретный код: в Музее изобразительных искусств открылась выставка к 555-летию Дюрера (фото)

В минувшую пятницу, 6 июня, в Калининградском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Альбрехт Дюрер. Секретный код» (0+), посвященная искусству немецкой гравюры конца XV — первой половины XVI века и 555-летию со дня рождения мастера. Корреспонденты «Нового Калининграда» получили возможность побывать на выставке еще до её открытия, во время монтажа, и увидеть, как она выстраивается — от сюжетов с грехопадением до сюжетов с изображением Воскресения и небесного торжества.