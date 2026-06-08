Бочаров поручил обновить программы развития Волгоградской области после ПМЭФ

С 3 по 6 июня делегация Волгоградской области активно работала на 29-м ПМЭФ, который в этом году проходил под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Регион представил свои ключевые инвестиционные проекты, направленные на укрепление транспортно-логистического, промышленного и технологического суверенитета страны.