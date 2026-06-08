Подростки оккупировали Флегонтова — местные жители не перестают слать жалобы

На прошлой неделе хабаровчане пожаловались на подростков, которые обустроились в долгострое на Флегонтова 10/1. Они пробираются на ничем не огражденный объект и устраивают там тусовки. Жалобы дошли до комитета госстройнадзора — специалисты пообещали разобраться в ситуации. «Установлено, что строительно-монтажные работы на Объекте не выполняются с октября 2025 года, охрана Объекта Застройщиком не обеспечена. Комитетом по данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ПЖСК “Строим вместе-жилье в рассрочку” и его председателя. Застройщику выдано предписание об обеспечении охраны Объекта и его консервации», — отметили в ведомстве. Накануне подростки «отметились» уже в жилом доме — все там же, на Флегонтова. Компания повредила как минимум четыре домофона, расковыряв камеры камнями. По данному инциденту проверку проводит полиция.