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«Крылья Советов» расстанутся с тремя иностранцами

«Крылья Советов» могут покинуть три легионера.

Источник: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» могут расстаться с тремя легионерами. Речь идет о вингере Джимми Марине, защитнике Гонсало Рекене и нападающем Джеффри Чинеду. Об этом сообщили в телеграм-канале «Убойная сила».

По информации канала, такое решение руководство самарского клуба приняло из-за низкого уровня игры иностранных футболистов.

Костариканец Джимми Марин пришел в команду перед началом сезона 2025/26. Вингер провел за зелено-бело-синих 21 матч в РПЛ, отметившись одним голом, и пять игр в Кубке, где забил один мяч и отдал голевые передачи.

Нигериец Джеффри Чинеду перешел в «Крылья» зимой 2026 года, сыграл пять игр в чемпионате, забив два мяча, и два матча в Кубке.

Аргентинец Гонсало Рекена также пополнил состав самарцев зимой 2026 года. За это время защитник принял участие в двух матчах РПЛ и одной кубковой встрече.