Тамбовская область подписала на ПМЭФ 19 соглашений на 42 млрд рублей

Из 13 инвестиционных соглашений семь заключены с резидентами будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) — их общая сумма составила 23,3 млрд руб., что предполагает создание 1,7 тыс. рабочих мест. Еще два документа подписаны в сфере промышленности — на 4 млрд руб. и 500 рабочих мест.