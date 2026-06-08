Около 1500 школьников Югры посетили экскурсии в Музей сердца

Участниками экскурсии в Музей сердца на базе кардиологического диспансера Ханты-Мансийского автономного округа стали около 1500 школьников за 2025/2026 учебный год. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
В ходе интерактивных туров ребята не только изучали анатомию, но и получали жизненно важные практические знания. Например, они узнали о функциях камер сердца и кругах кровообращения. Особое внимание уделялось профилактике: на специальных макетах детям наглядно продемонстрировали, как продукты быстрого приготовления оседают на стенках сосудов, формируя опасные холестериновые бляшки. Экскурсии для детей проводили ординаторы кафедры кардиологии Медицинского института Сургутского государственного университета.
«Завершение сезона нашего Музея сердца на такой высокой ноте — знаковое событие. Мы видим, какой живой интерес вызывает у ребят эта тема. Наша миссия гораздо масштабнее простого информирования — это прямое вложение в здоровье будущего поколения страны. Сегодня акцент смещается именно в сторону профилактики, потому что болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить. И нет ничего эффективнее, чем закладывать основы здорового образа жизни с детства», — подчеркнула главный врач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.