Около 1500 школьников Югры посетили экскурсии в Музей сердца

«Завершение сезона нашего Музея сердца на такой высокой ноте — знаковое событие. Мы видим, какой живой интерес вызывает у ребят эта тема. Наша миссия гораздо масштабнее простого информирования — это прямое вложение в здоровье будущего поколения страны. Сегодня акцент смещается именно в сторону профилактики, потому что болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить. И нет ничего эффективнее, чем закладывать основы здорового образа жизни с детства», — подчеркнула главный врач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.