12 комсомольчан за неделю отдали мошенникам больше 12,5 млн рублей

В Хабаровском крае за первую неделю лета 12 жителей Комсомольска-на-Амуре стали жертвами мошенников. Общий ущерб превысил 12,5 млн рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Самые крупные потери пришлись на псевдоинвестиции. Четверо горожан в возрасте от 26 до 50 лет поверили обещаниям лёгкого заработка и в итоге лишились более 10,4 млн рублей. Ещё одна женщина после звонка аферистов потеряла 900 тысяч рублей.
Другие схемы были не менее привычными. 24-летний комсомольчанин перевёл 240 тысяч рублей за якобы «аннулирование кредита», которого на самом деле не существовало. 47-летняя женщина под давлением мошенников отправила 600 тысяч рублей на так называемые «безопасные счета». Двое молодых людей 21 и 25 лет перешли по поддельным ссылкам и лишились более 104 тысяч рублей.
Пострадали и те, чьи данные использовали без их ведома. На двух жительниц Комсомольска-на-Амуре 44 и 42 лет оформили кредиты. А 65-летняя пенсионерка перевела 150 тысяч рублей после взлома аккаунта: она думала, что помогает родственнице.
При этом двум женщинам 70 и 65 лет удалось сохранить 4,1 млн рублей — они вовремя поняли, что разговаривают с мошенниками. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В полиции напоминают: не переходите по сомнительным ссылкам, не называйте коды и личные данные незнакомцам, а при подозрительных звонках сразу кладите трубку и звоните в полицию по номеру 102.