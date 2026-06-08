12 комсомольчан за неделю отдали мошенникам больше 12,5 млн рублей

Другие схемы были не менее привычными. 24-летний комсомольчанин перевёл 240 тысяч рублей за якобы «аннулирование кредита», которого на самом деле не существовало. 47-летняя женщина под давлением мошенников отправила 600 тысяч рублей на так называемые «безопасные счета». Двое молодых людей 21 и 25 лет перешли по поддельным ссылкам и лишились более 104 тысяч рублей.