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Глава СКР заинтересовался экологическими проблемами в Култаево

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в селе Култаево Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в селе Култаево Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях были опубликованы жалобы местных жителей о том, что уже долгое время одно из местных промпредприятий сбрасывает канализационные стоки в местную реку, что приводит к загрязнению водоема и распространению неприятного запаха. Несмотря на выявление контролирующими органами нарушений, мер к их устранению не принимается.

В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю доложить о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах к обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.