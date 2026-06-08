Глава СКР заинтересовался экологическими проблемами в Култаево

Ранее в СМИ и соцсетях были опубликованы жалобы местных жителей о том, что уже долгое время одно из местных промпредприятий сбрасывает канализационные стоки в местную реку, что приводит к загрязнению водоема и распространению неприятного запаха. Несмотря на выявление контролирующими органами нарушений, мер к их устранению не принимается.