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«Нижегородское кольцо» примет третий этап RDS GP 2026

Программа соревнований включает квалификацию в субботу и парные заезды ТОП-32 / ТОП-16 в воскресенье.

Источник: Время

13 и 14 июня на автодроме «Нижегородское кольцо» (NRing) состоится третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года, сообщили организаторы.

Главным фаворитом соревнований является Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto), который удерживает рекорд трассы с восемью победами. Конкуренцию ему составят ведущие пилоты серии: Аркадий Цареградцев, Томми Кайли, Дамир Идиятулин и Артём Лейтис.

Также по специальным приглашениям (wild-card) выступят Александр Леонов и дебютант главного чемпионата Сергей Корнеев. В рамках этапа запланирован дебют участников молодежной программы Aimol Junior (возраст от 8 до 15 лет). В заездах примут участие Степан Попов и Арсений Цареградцев.

Программа соревнований включает квалификацию в субботу (12:00) и парные заезды ТОП-32 / ТОП-16 в воскресенье (с 10:25). Прямая трансляция события организована на платформе RDS TV.

(6+).

Фото: PR | Russian Drift Series GP.