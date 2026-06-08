«Нижегородское кольцо» примет третий этап RDS GP 2026

Также по специальным приглашениям (wild-card) выступят Александр Леонов и дебютант главного чемпионата Сергей Корнеев. В рамках этапа запланирован дебют участников молодежной программы Aimol Junior (возраст от 8 до 15 лет). В заездах примут участие Степан Попов и Арсений Цареградцев.