Красноярск готовится к празднованию 398-летия: программа 11−14 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с 11 по 14 июня пройдут праздничные мероприятия в честь 398-летия города. Для жителей подготовили концерты, фестивали, патриотические акции, народные гуляния и семейные площадки.
Праздничная программа стартует 11 июня. В 10:00 у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» откроют летний трудовой сезон Трудового отряда главы города. В полдень на площади перед мэрией состоится церемония поднятия флага в честь Дня города.
В 15:00 на Центральной набережной у «Капитанского клуба» пройдет акция «Этот большой мир!». Сводный хор из 300 учеников музыкальных школ и школ искусств исполнит гимн России и песни из известных детских фильмов.
Также вечером 11 июня праздничные программы запланированы в парке имени Гагарина, на площади имени Я. М. Свердлова и на бульваре Маяковского.
Основные мероприятия состоятся 12 июня. На острове Татышев с 11:00 до 15:00 пройдет патриотический фестиваль «Служу России!» с выставкой спецтехники, показательными выступлениями силовых ведомств и концертом творческих коллективов.
В этот же день в озеро-парке «Октябрьский» состоится праздник фольклорных традиций «Маганов круг». С 11 до 16 часов там планируется выступление исполнителей песенно-хореографических традиций, фольклорных коллективов, участие мастеров традиционных ремесел и рукоделия.
В Доме дружбы народов с 12 до 15 часов пройдет краевой фестиваль «Моя Россия». Фестиваль объединит национальные культурные автономии, проживающие на территории Красноярского края. Запланирована концертная программа, мастер-классы, ремесленные подворья и интерактивные локации.
Концерт «12 июня в Кировском: в ритме Дня города!» организуют с 12:00 до 13:30 в сквере Энтузиастов. А с 15:00 на Центральной набережной красноярцев приглашают на фестиваль русских народных игр. Горожане смогут сыграть в лапту, городки, классики и другие дворовые игры. Вечером там же пройдет большой праздник русской культуры с конкурсами, концертной программой и выступлением ансамбля «Красный Яр».
13 и 14 июня Центральная набережная станет главной площадкой проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Для гостей подготовят концерты, мастер-классы и интерактивные площадки. 14 июня в 19:00 на сцене выступит группа «Яхонт», это будет завершение празднования 398-летия столицы региона.
Кроме того, в выходные праздничные концерты пройдут в Сквере Петра и Февронии, озеро-парке «Октябрьский» и парке «Солнечная поляна».
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