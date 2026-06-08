Красноярск готовится к празднованию 398-летия: программа 11−14 июня

Концерт «12 июня в Кировском: в ритме Дня города!» организуют с 12:00 до 13:30 в сквере Энтузиастов. А с 15:00 на Центральной набережной красноярцев приглашают на фестиваль русских народных игр. Горожане смогут сыграть в лапту, городки, классики и другие дворовые игры. Вечером там же пройдет большой праздник русской культуры с конкурсами, концертной программой и выступлением ансамбля «Красный Яр».