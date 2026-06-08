В ряде районов и в пригороде Владивостока 9 июня отключат свет — адреса

Ивановская улица: 15, 5

Светланская улица: 118А

Улица Адмирала Кузнецова: 40б, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 50, 50/20, 50/45

Улица Адмирала Юмашева: 40/44

Улица Ладыгина: 9

Спортивная улица: 1, 1/19, 1/20, 10, 12, 2, 2/34, 2/35, 2/4, 2/51, 3, 3/2, 3/50, 8, 9

4-й Ключ: 10А, 11, 12, 124 район 28 км., 4-й Ключ, с/т «Авангард», д. 124, 12А, 12к, 13, 14, 14а з/у, 14 г, 14Д, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, 19, 1914 м на север, 2, 21, 25, 27Б, 29Д, 4, 44, 5а, 6, 7а, 9, 94, 98

5-й Ключ: 10, 11 В, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17/1, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 26А, 28, 28А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42/1, 5, 6, 7, 7 район 28 км., 5 Ключ, с/т «Чайка», д. 7, 8, 9

Заречная улица: 10, 12, 12А, 12 В, 14, 2, 4, 41, 43 (113 м на запад), 43 (ориентир — 105 м на северо-запад), 53, 55, 57, 59, 61 (30 м на северо-восток), 65, 8

Заречная 1-я улица: 10, 12, 22, 8

4-й Ключ: 176

Приморский садовод СТ: 216, 217 (район 28 км., с/т «Приморский садовод», участок 217)

Сад. Общ. «Чайка»: 2, 428 км

5-й ключ: 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53 (район 28 км.), 54, 55 (5-й ключ), 71, 72, 73, 75, 9

Сад. Тов. «Авангард»: 102, 103 (4-й ключ 28 км.), 105 В (район 28 км., 4-й Ключ, с/т «Авангард»), д. 105, 111 (район 28 км., 4-й Ключ, с/т «Авангард», участок № 111), 115, 120 (28 км., 4-й ключ), 137 (район 28 км., 4-й Ключ), 17, 18, 188, 192 (28 км., 4-й Ключ), 21 В, 56, 82, 83, 96

Сад. Тов. «Чайка»: 82 (8 км, 5-й ключ)

Юбилей СТ: 2, 22 (28 км.)

Улица Шевченко: 13А.