В Калининграде 27-летний парень полгода донатил экстремистам и попал под статью

По версии следствия, с августа 2021-го по февраль 2022 года молодой человек донатил на счёт в иностранном банке. Деньги, считают в прокуратуре, шли на поддержку компании, ликвидированной по решению суда. Обвинительное заключение утвердили, дело передали в Зеленоградский районный суд.