На Дону провели соревнования одновременно для обычных школьников и ребят с ОВЗ

На муниципальном этапе проекта «Вызов Первых» отбор охватил свыше 17 тысяч детей и подростков. В региональный вышли 240 участников: это 24 сильнейшие команды из всех 55 городов и районов области. Их разделили на три возрастные группы: от 6 до 18 лет. Отдельно выступали семь инклюзивных коллективов.