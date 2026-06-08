В Комсомольске-на-Амуре умер ветеран войны Николай Черноиванов

В Комсомольске-на-Амуре ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Хабаровского края Николай Яковлевич Черноиванов. О его смерти сообщили городская администрация и Дума Комсомольска-на-Амуре.
Николай Черноиванов родился на станции Кантемировка в Воронежской области. В 1944 году его призвали в армию. Он участвовал в разгроме милитаристской Японии, в составе танковых частей прошёл по Маньчжурии, через Хинганский перевал, принимал участие в боях за город Хайлар.
Военную службу Николай Яковлевич продолжал до 1951 года и дослужился до сержанта. Демобилизовался он уже из части, которая находилась в Комсомольске-на-Амуре, и с этим городом связал всю дальнейшую жизнь.
После армии Черноиванов пришёл на авиационный завод. Там он получил среднее образование, окончил школу мастеров и 31 год работал слесарем и слесарем-сборщиком. Вместе с супругой он вырастил двоих детей, в его семье — четверо внуков и трое правнуков.
После выхода на пенсию Николай Яковлевич активно участвовал в ветеранском движении. В совете ветеранов Ленинского округа он встречался со школьниками, студентами и военнослужащими, проводил уроки мужества и рассказывал молодёжи о войне не по книгам, а из собственной жизни.
В городской администрации отметили, что смерть Николая Черноиванова стала большой утратой для Комсомольска-на-Амуре. Теперь в городе осталось только двое участников Великой Отечественной войны. Прощание с Николаем Яковлевичем состоится 10 июня с 12:00 до 12:40 в ДК Авиастроителей.