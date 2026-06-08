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Конфискованный суперкар McLaren подешевел уже в четвертый раз

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Конфискованный родстер McLaren 720S Spider вновь подешевел на электронных торгах, соответствующее объявление размещено на сайте торгового дома «Восточный».

Автомобиль 2019 года выпуска с пробегом всего 313 километров выставлен на очередные торги в Гродно со стартовой ценой 885 227,40 рубля. Аукцион назначен на 10 июня.

С начала продаж стоимость суперкара последовательно снижалась: 24 апреля он продавался за 1 041 444 рубля, 20 мая — за 989 371,80 рубля, 3 июня — за 937 299,60 рубля. И теперь цена вновь уменьшилась.

По информации торгового дома, автомобиль темно-зеленого цвета 2019 года выпуска оснащен четырехлитровым двигателем и роботизированной коробкой передач.

Отмечается, что двухдверное купе находится в удовлетворительном состоянии, двигатель заводится, но АКБ разряжен.

«Для установления фактического состояния транспортного средства рекомендуется личный осмотр, возможны скрытые дефекты», — говорится в сообщении.

На сайте также уточнили, что для участия в торгах необходимо заранее внести задаток, размер которого должен быть от 10% первоначальной стоимости лота.

Незаконно прибыл в страну

Люксовый суперкар был конфискован на таможне в Гродно в ноябре 2021 года, его пытались ввезти из Литвы в Беларусь по заниженной почти в 15 раз цене.

В документах стоимость авто была заявлена на уровне 17 990 евро, однако таможенная проверка установила реальную цену — 261 579 евро. Кроме того, были выявлены недостоверные сведения о техническом состоянии автомобиля и его получателе.

По данным таможенных органов, ущерб от недоплаты платежей превысил 280 тысяч рублей. В отношении гражданина Беларуси было возбуждено дело, по итогам которого он получил штраф в размере 12 600 рублей, а автомобиль был конфискован в доход государства.

Технологии из F1

McLaren 720S Spider выпускается с 2017 года, за его дизайн отвечал Роберт Мелвилль, ранее работавший над экстерьером Land Rover Evoque и Chevrolet Corvette.

Кузов 720S Spider представляет собой карбоновый монокок, а приводит в движение суперкар четырехлитровый восьмицилиндровый мотор мощностью 720 лошадиных сил. До «сотни» машина разгоняется за 2,9 секунды.

Суперкар получил некоторые технические решения, которые используются в «Формуле-1». К примеру, фары скрывают вентиляционные отверстия, направляющие воздушный поток к радиаторам перед колесами — чтобы обеспечить охлаждение тормозам.

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