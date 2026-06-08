Мэрия предупредила нижегородцев о запрете парковки в центре города

Жителям Нижнего Новгорода перечислили улицы, где 8 и 9 июня будет ограничена остановка и парковка автотранспорта. Информацию для владельцев машин подготовили в администрации регионального центра.
Перечень локаций, где нельзя будет оставлять автомобили, выглядит следующим образом:
— с 00.01 8 июня до 21.00 10 июня по переулку Гранитный, вдоль дома № 121 по улице Максима Горького;
— c 00.01 до 21.00 8 июня вдоль домов № 37 и № 39 по улице Рождественская;
— с 00.01 8 июня до 19.00 9 июня на автомобильной парковке, расположенной в районе дома № 21 лит. И (Пакгаузы) по улице Стрелка;
— с 00.01 8 июня до 21.00 10 июня в районе дома № 18 корп.3 и № 18 корп.4 по улице Малая Ямская (ИТ-Кампус «Неймарк»);
— с 00.01 8 июня до 19.00 9 июня вдоль домов № 18 и № 20 по улице Короленко;
— с 00.01 до 10.30 9 июня в районе домов № 11 и № 13 по улице Рождественская;
— с 00.01 до 15.00 9 июня по переулку Нагорный, вдоль дома № 18 по улице Рождественская;
— с 00.01 до 22.00 9 июня по Нижнее-Волжской набережной вдоль причала № 6 (зона парковки).
В мэрии призвали автолюбителей заранее убрать своих «железных коней» с участков, где будут действовать ограничения. Тем, кто не прислушается к просьбе властей, придется искать авто после принудительной эвакуации. Телефон для получения сведений о местонахождении машин — 417−17−07.
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