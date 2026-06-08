Мэрия предупредила нижегородцев о запрете парковки в центре города

В мэрии призвали автолюбителей заранее убрать своих «железных коней» с участков, где будут действовать ограничения. Тем, кто не прислушается к просьбе властей, придется искать авто после принудительной эвакуации. Телефон для получения сведений о местонахождении машин — 417−17−07.