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В Хабаровском крае на три дня закроют переход Покровка — Жаохэ

Ограничение касается пассажиров и перевозчиков, которые планировали пересечь границу через этот пункт пропуска.

В Хабаровском крае временно приостановят работу смешанного пункта пропуска Покровка — Жаохэ на границе с Китаем. Изменения связаны с праздничными выходными ко Дню России, сообщили в Росгранстрое.

Погранпереход не будет работать три дня — с 12 по 14 июня. В этот период водное сообщение между Хабаровским краем и китайским Жаохэ будет недоступно.

Ограничение касается пассажиров и перевозчиков, которые планировали пересечь границу через этот пункт пропуска. Им рекомендуют заранее скорректировать маршруты и не оставлять поездку на праздничные даты.

Покровка — Жаохэ относится к смешанным пунктам пропуска, где сообщение зависит от установленного графика работы и навигационных условий. Поэтому любые временные изменения особенно важны для жителей приграничных территорий и компаний, работающих с перевозками.

После завершения праздничных дней пункт пропуска должен вернуться к обычному режиму работы. Пассажирам перед поездкой стоит дополнительно уточнять расписание, чтобы не приехать к закрытой границе.