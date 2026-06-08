В Хабаровском крае на три дня закроют переход Покровка — Жаохэ

В Хабаровском крае временно приостановят работу смешанного пункта пропуска Покровка — Жаохэ на границе с Китаем. Изменения связаны с праздничными выходными ко Дню России, сообщили в Росгранстрое.
Погранпереход не будет работать три дня — с 12 по 14 июня. В этот период водное сообщение между Хабаровским краем и китайским Жаохэ будет недоступно.
Ограничение касается пассажиров и перевозчиков, которые планировали пересечь границу через этот пункт пропуска. Им рекомендуют заранее скорректировать маршруты и не оставлять поездку на праздничные даты.
Покровка — Жаохэ относится к смешанным пунктам пропуска, где сообщение зависит от установленного графика работы и навигационных условий. Поэтому любые временные изменения особенно важны для жителей приграничных территорий и компаний, работающих с перевозками.
После завершения праздничных дней пункт пропуска должен вернуться к обычному режиму работы. Пассажирам перед поездкой стоит дополнительно уточнять расписание, чтобы не приехать к закрытой границе.