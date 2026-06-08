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В Эвенкии более тысячи человек встретили Новый год

В поселках Эвенкии прошли праздничные мероприятия, посвященные Мучуну, Эвенкийскому новому году.

В поселках Эвенкии прошли праздничные мероприятия, посвященные Мучуну, Эвенкийскому новому году. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

В праздновании приняли участие более 1 тыс. человек. Для жителей и гостей организовали национальные игры, выставки, концерты и мастер классы. Самые масштабные торжества прошли в Туре. Родовые общины установили 15 национальных чумов. Это стало рекордом за всю историю праздника.

Гости знакомились с традиционным укладом жизни эвенков, пробовали блюда национальной кухни, посещали выставки декоративного и прикладного творчества. По традиции Мучун начался с обрядов очищения Икэнипкэ и Сэвэки. В программу также вошли состязания эвенкийских богатырей, национальные виды спорта, традиционные игры и показ национальной одежды. Специальным гостем праздника стала эвенкийская шаманка из Бурятии.

В Ванаваре участники повязали разноцветные ленты на березу и совершили подношение духу огня. Для гостей приготовили уху на костре и эвенкийский суп силэ. В Байките Новый год встретили национальными песнями, танцами и обрядами. Мастерицы представили выставку северных сувениров, а хозяйки чумов угощали гостей блюдами национальной кухни.

Мучун остается одним из главных праздников коренных малочисленных народов Севера. Он помогает сохранять традиции, язык и культурное наследие Эвенкии.