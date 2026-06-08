В Эвенкии более тысячи человек встретили Новый год

В праздновании приняли участие более 1 тыс. человек. Для жителей и гостей организовали национальные игры, выставки, концерты и мастер классы. Самые масштабные торжества прошли в Туре. Родовые общины установили 15 национальных чумов. Это стало рекордом за всю историю праздника.