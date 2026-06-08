В Красноярске сняли фильм о ветеранах СВО и их возвращении к мирной жизни (видео)

Один из героев, социальный координатор фонда Дмитрий Работников, заявил: «На мой взгляд, путь восстановления можно начать с психолога и с трудоустройства. Трудовая деятельность — это один из самых важных аспектов социальной адаптации человека, особенно после длительных боевых действий». Он добавил, что работа помогает вернуться в коллектив и общество, а при необходимости — получить новую профессию. Даже ребятам с тяжелыми ранениями, по его словам, сегодня доступно много возможностей: спортивная ориентация, переобучение, общественная деятельность.