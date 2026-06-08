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В Красноярске сняли фильм о ветеранах СВО и их возвращении к мирной жизни (видео)

В Красноярске вышел фильм «Своих не бросаем: инструкция к мирной жизни». В нем рассказаны реальные истории ветеранов специальной военной операции.

В Красноярске вышел фильм «Своих не бросаем: инструкция к мирной жизни». В нем рассказаны реальные истории ветеранов специальной военной операции Дмитрия Работникова и Максима Лукина. Они поделились тем, как адаптировались после возвращения с фронта, в том числе с помощью краевого филиала фонда «Защитники Отечества».

Главные советы от героев — не унывать, не отказываться от помощи и больше работать. По их словам, спасают труд и общественная деятельность.

Один из героев, социальный координатор фонда Дмитрий Работников, заявил: «На мой взгляд, путь восстановления можно начать с психолога и с трудоустройства. Трудовая деятельность — это один из самых важных аспектов социальной адаптации человека, особенно после длительных боевых действий». Он добавил, что работа помогает вернуться в коллектив и общество, а при необходимости — получить новую профессию. Даже ребятам с тяжелыми ранениями, по его словам, сегодня доступно много возможностей: спортивная ориентация, переобучение, общественная деятельность.

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