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Нижегородцам рассказали об особенностях Апостольского поста

В этом году Петров пост продлится 34 дня.

8 июня у верующих начинается Апостольский пост, известный также как Петров пост. Он всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы, и потому продолжительность у него из года в год разная — в этом оно составит 34 дня.

Пост заканчивается 11 июля, в канун дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения «Россия Православная», в разговоре с NEWS.ru отметил, что этот пост не слишком строгий: в этот период верующим разрешается употреблять рыбу по средам, пятницам и воскресеньям. По субботам и воскресеньям также допускается употребление вина и растительного масла. Однако мясо, молочные продукты и яйца находятся под запретом.

Иванов подчеркнул, что пост — это время не только ограничений в питании, но и духовного роста. Это период усиленной молитвы, покаяния и добрых дел, а не просто диета.