На северо-востоке Москвы построили газопровод-ввод к тепловой станции

Газопровод-ввод к тепловой станции «Ростокино» построили на северо-востоке Москвы в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Работы начались в сентябре прошлого года. Особенности застройки района позволили выполнить прокладку трубопровода открытым способом. Новый газопровод построили из полиэтиленовых труб, которые устойчивы к тепловому и химическому воздействию окружающей среды. Трубопровод-ввод оснастили двумя задвижками — с ручным и электроприводом. При необходимости это позволит остановить подачу газа как на месте, так и дистанционно.
Кроме того, специалисты обновили шкаф автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами. Ввод в эксплуатацию нового газопровода улучшит газоснабжение тепловой станции, а также создаст дополнительный резерв мощности для Северо-Восточного административного округа столицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.