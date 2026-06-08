На северо-востоке Москвы построили газопровод-ввод к тепловой станции

Работы начались в сентябре прошлого года. Особенности застройки района позволили выполнить прокладку трубопровода открытым способом. Новый газопровод построили из полиэтиленовых труб, которые устойчивы к тепловому и химическому воздействию окружающей среды. Трубопровод-ввод оснастили двумя задвижками — с ручным и электроприводом. При необходимости это позволит остановить подачу газа как на месте, так и дистанционно.