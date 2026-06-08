Вечер поэзии. В Воронеже отметили день рождения Пушкина

В 15:30 состоялось собрание клуба Никитинской библиотеки «Встречи с Пушкиным», где, помимо Пушкинского дня, отметили 55-летие объединения. Собравшиеся участники, среди которых были воронежские писатели и поэты Евгений Куликов, Александр Старостин, Юрий Силантьев, Людмила Долгих и Людмила Кольцова, поделились друг с другом интересными фактами из жизни Пушкина, прочитали его стихи, а также собственные произведения, посвящённые ему. Один из организаторов собрания, Людмила Илларионова, поделилась, что такие встречи проводятся в клубе с момента открытия памятника, и в этот раз она буквально собрала всех своих друзей, чтобы не остаться в стороне в такой значимый для русского языка и поэзии день.