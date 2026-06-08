В ЕАО из торгового центра изъяли полтысячи поддельных вещей

Такие вещи опасны не только тем, что вводят покупателей в заблуждение. Контрафакт часто попадает в страну в обход проверок, без подтверждения качества и безопасности, а значит, покупатель не знает, из чего сделаны одежда или обувь и насколько они безопасны в носке.