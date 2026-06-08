В ЕАО из торгового центра изъяли полтысячи поддельных вещей

В Биробиджане из незаконного оборота изъяли более 500 единиц контрафактной продукции. Проверку провела Биробиджанская транспортная прокуратура вместе с таможней и полицией.
Поддельные товары нашли в одном из торговых центров города. На прилавках продавали одежду и обувь, в том числе детскую, с товарными знаками известных брендов. Документов, которые подтверждали бы законное использование этих марок, у продавца не оказалось.
Такие вещи опасны не только тем, что вводят покупателей в заблуждение. Контрафакт часто попадает в страну в обход проверок, без подтверждения качества и безопасности, а значит, покупатель не знает, из чего сделаны одежда или обувь и насколько они безопасны в носке.
«После проверки всю продукцию изъяли. Материалы Биробиджанский транспортный прокурор направил в орган расследования, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании», — сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.