Ретроэлектричку из Нижнего Новгорода до Моховых гор запустят 13 июня

Тематическая ретроэлектричка ЭР9Э № 618 «Красная птица» отправится по экскурсионному маршруту от Нижнего Новгорода до Моховых гор в субботу, 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской магистрали.
13 июня на ретроэлектричке «Красная птица» пройдет туристическая поездка по маршруту Нижний Новгород — Моховые Горы — Нижний Новгород. Проект реализован Горьковской железной дорогой совместно с АО «ВВППК».
Проводники, одетые в форму советского периода, будут выдавать бумажные билеты тех времен. Состав проследует весь путь без остановок. Пассажиров ждут конкурсы и квизы на знание культуры быта и кино СССР, выступления советских поэтов и музыкантов, а также интерактивная программа с героями любимых мультфильмов.
Напомним, что электропоезд отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Семенов 3 июня. Работы по его восстановлению заняли около полугода. Электричка состоит из четырех вагонов и выполнена в формате музея на колесах. Салоны стилизовали с соответствии с определенными темами: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Внутри пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи, в том числе печатную машинку, холодильник «ЗИЛ» 1960‑х годов и телефонную будку.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с пассажиров нижегородских электричек начали взимать дополнительный сбор за оплату проезда в вагоне.