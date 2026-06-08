Ретроэлектричку из Нижнего Новгорода до Моховых гор запустят 13 июня

Напомним, что электропоезд отправился в первый рейс из Нижнего Новгорода в Семенов 3 июня. Работы по его восстановлению заняли около полугода. Электричка состоит из четырех вагонов и выполнена в формате музея на колесах. Салоны стилизовали с соответствии с определенными темами: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Внутри пассажиры смогут увидеть подлинные предметы советской эпохи, в том числе печатную машинку, холодильник «ЗИЛ» 1960‑х годов и телефонную будку.