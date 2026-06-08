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В Морозовском районе начали ремонт дороги за 16,3 млн рублей

Дорогу между Морозовском и станицей Вольно-Донской отремонтируют к октябрю.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовском районе Ростовской области приступили к ремонту региональной дороги. Она соединяет город Морозовск со станицей Вольно-Донской и дальше выходит на трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Протяженность участка составляет 1,63 километра. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На ремонт выделили более 16,3 миллиона рублей. Подрядчик уже сделал выравнивающий слой и сейчас укладывает асфальтобетон.

По плану все работы закончат к октябрю. Также дорожники укрепят обочины и нанесут свежую разметку.

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