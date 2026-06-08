В Воронеже отметили день рождения Александра Пушкина

6 июня в России отмечается День русского языка, приуроченный к дню рождения великого поэта, прозаика и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Воронеж данный праздник также не обошёл стороной. В сквере имени Пушкина прошли мероприятия, посвящённые первому поэту России.
«Мы любим Пушкина за его язык».
В 15:30 состоялось собрание клуба Никитинской библиотеки «Встречи с Пушкиным», где, помимо Пушкинского дня, отметили 55-летие объединения. Собравшиеся участники, среди которых были воронежские писатели и поэты Евгений Куликов, Александр Старостин, Юрий Силантьев, Людмила Долгих и Людмила Кольцова, поделились друг с другом интересными фактами из жизни Пушкина, прочитали его стихи, а также собственные произведения, посвящённые ему. Один из организаторов собрания, Людмила Илларионова, поделилась, что такие встречи проводятся в клубе с момента открытия памятника, и в этот раз она буквально собрала всех своих друзей, чтобы не остаться в стороне в такой значимый для русского языка и поэзии день.
«Мы любим Пушкина за его язык», — сделала общий вывод Людмила Илларионова.
Далее началось открытие Всероссийской акции «Декламируй» (0+). Помимо чтения стихов, зрителей порадовали музыкальными композициями, вокальными номерами, показом костюмов и театральными зарисовками.
Открывала программу Анастатия Щедогубова с детским вокальным ансамблем «SonSky», регулярно выступающим на патриотических и благотворительных мероприятиях Воронежа. Ребята исполнили композицию «Моя Россия — моя страна».
После выступили солисты Воронежского государственного театра оперы и балета Артём Борисенко и Анастасия Колотова. Артём исполнил арию Гремина из оперы «Евгений Онегин» (16+) и романс Бородина на стихи Пушкина «Для берегов отчизны дальной». Анастасия выступила с романсом Даргомыжского на стихи Пушкина «Юноша и дева», а также с романсами «На холмах Грузии» и «Не пой, красавица, при мне». Партию фортепиано исполнила Анастасия Белоусова.
В этом году акция также посвящена Году единства народов России. С литературно-музыкальной композицией «Сказ о народах России» выступили участники театрального кружка «Фантазёры» во главе с художественным руководителем Татьяной Перегудовой. Ребята в народных костюмах выступили со стихотворениями, посвящёнными каждому из представленных этносов, а в конце композиции все вместе исполнили песню «Россия — это мы».
«Открытый микрофон».
Далее начался долгожданный блок декламации, где авторские стихотворения представили пресс-секретарь ВРОО «Гражданское собрание “ЛИДЕР”» Оксана Киселева, преподаватель русского языка Института Международного Образования ВГУ Марина Ребрищева, член Союза Писателей России Дарья Князева, а также поэтесса и автор книг «Девушка с зонтиком» (16+) и «Горела молодость» (16+) Елена Смолицкая. Актриса театра юного зрителя Софья Семёнова прочла отрывок из пятой главы «Евгения Онегина».
После чтения стихотворений прошла демонстрация дамских нарядах пушкинской эпохи. Показ провела студия исторического и социального танца «Каменный мост» под руководством Светланы Киряковой.
Перед вторым блоком декламации Анастасией Щедогубовой была исполнена песня собственного сочинения «Расцветай, Воронеж малый».
В следующем блоке чтения свои авторские работы продемонстрировали художественный руководитель клуба «Придонской» и поэтесса Мария Синельникова, Член союза писателей «Воинское Содружество» Владимир Сапанюк, поэты Надежда Третьякова и Дарья Хайдорова и Иван Черных. Отрывок с объяснением Татьяны из «Евгения Онегина» прочитали студенты колледжа ВИВТ Дмитрий Никулин и Элина Давлетшина. Студент этого же колледжа Полина Стребкова продекламировала «Признание» Пушкина. Завершила декламацию Татьяна Кортунова со стихотворением А. А. Блока «Россия».
В завершение программы прошёл «Открытый микрофон», где уже любой желающий мог выступить с произведениями любимого поэта или собственного сочинения. Такой возможностью воспользовался воронежский стихотворец Валерий Россия, прочитав авторские работы.
Параллельно рядом с памятником Пушкину в рамках акции проходил мастер-класс по писанию гусиным пером. Каждый мог опробовать данный способ письма, скопировав строчки из стихотворений Пушкина. Готовую работу можно было забрать себе на память.