Научному наставничеству обучились более 100 ученых Башкортостана

Обучение по программе «Научное наставничество» прошли 119 ученых Башкирии в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Участники получили углубленные знания о роли наставника в современной науке и инструменты для передачи опыта, сообщили в АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан».
Мероприятие охватило широкий спектр тем, включая грантовую деятельность. Эксперты рассмотрели вопросы стратегии научно-технологического развития и программу академического лидерства «Приоритет 2030». Особое внимание было уделено развитию управленческих компетенций и организационных навыков, необходимых для эффективного выстраивания взаимодействий между наставником и учеником.
«Наставничество — это прежде всего умение видеть человека за должностью, чувствовать его потенциал и быть рядом на самом важном этапе пути. Когда руководитель замечает искру интереса, помогает превратить ее в уверенное пламя знаний и дает пространство для самостоятельных шагов, рождается настоящая наука. Я глубоко убеждена, что сила нашей научной школы заключается именно в этой преемственности, где опыт передается не по регламенту, а от сердца к сердцу», — отметила председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.