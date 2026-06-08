Научному наставничеству обучились более 100 ученых Башкортостана

«Наставничество — это прежде всего умение видеть человека за должностью, чувствовать его потенциал и быть рядом на самом важном этапе пути. Когда руководитель замечает искру интереса, помогает превратить ее в уверенное пламя знаний и дает пространство для самостоятельных шагов, рождается настоящая наука. Я глубоко убеждена, что сила нашей научной школы заключается именно в этой преемственности, где опыт передается не по регламенту, а от сердца к сердцу», — отметила председатель Госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.