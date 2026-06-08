Хабаровский край увеличит производство молока на 40 тысяч тонн в год

Соглашение закрепили с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Вопрос продовольственной безопасности президент страны выделил как один из важнейших на форуме. Власти края окажут проекту необходимое содействие на всех этапах. Новый комплекс создаст рабочие места и даст импульс развитию сельского хозяйства в регионе. Реализация проекта начнется после завершения всех необходимых согласований.