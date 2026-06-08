Хабаровский край увеличит производство молока на 40 тысяч тонн в год

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с делегацией Хабаровского края на ПМЭФ-2026 провел более двух десятков деловых встреч с потенциальными инвесторами. По итогам подписаны стратегически важные соглашения с крупными российскими компаниями. В ходе встречи среди множества вопросов затронули тему развития агропромышленного комплекса. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. ФоФото: Вячеслав Реутовто: Вячеслав Реутов.
Губернатор договорился о строительстве животноводческого комплекса на шесть тысяч голов дойного стада. Проект позволит увеличить производство молока на 40 тысяч тонн в год. Это серьезный шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Соглашение закрепили с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. Вопрос продовольственной безопасности президент страны выделил как один из важнейших на форуме. Власти края окажут проекту необходимое содействие на всех этапах. Новый комплекс создаст рабочие места и даст импульс развитию сельского хозяйства в регионе. Реализация проекта начнется после завершения всех необходимых согласований.