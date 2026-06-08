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В Калининграде пройдёт благотворительный мастер-класс по коллажу, деньги с которого направят на помощь морским животным

Деньги планируют передать «Биосфере Балтики».

Источник: Клопс.ru

В субботу, 13 июня, в Калининграде пройдёт благотворительный групповой мастер-класс по коллажу6+. Вырученные средства направят на поддержку центра реабилитации морских животных «Биосфера Балтики». Об этом сообщают организаторы — независимое культурное пространство «Барн».

Участники встречи смогут не только внести вклад в работу «Биосферы», но и узнать больше о её деятельности. На мероприятии будут присутствовать волонтёры проекта «Добро», которые расскажут о поездках в центр, работе на месте и о том, как можно помогать животным.

Мастер-класс проведёт Алина Морошка. Для создания коллажей гости будут использовать журналы «Вокруг света» 1960−1990-х годов, старые книги, фотографии и архивные иллюстрации. Главной темой работ, по замыслу организаторов, станет природа, путешествия и этнография.

Мероприятие состоится 13 июня в 14:00 в пространстве «Барн». Организаторы предусмотрели несколько форматов участия с разным размером благотворительного взноса. Количество мест ограничено, записаться можно до 12 июня в соцсетях организаторов.

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