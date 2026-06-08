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Задержки поездов через Ростовскую область продолжаются вторые сутки

Обновленную информацию предоставил железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По данным железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», 5 июня сохраняются задержки нескольких поездов «Таврия», следующих из Крыма через Ростовскую область. Накануне движение временно отменяли из‑за угрозы атак беспилотников.

По состоянию на 9:00 утра 5 июня отставание от графика зафиксировано у следующих составов:

№ 078 Симферополь — Санкт‑Петербург (отправлен 3 июня) — задержка 5 часов;

№ 174 Евпатория — Москва (отправлен 3 июня) — задержка 6 часов;

№ 092 Севастополь — Москва (отправлен 3 июня) — задержка 11 часов;

№ 098 Симферополь — Москва (отправлен 4 июня) — задержка 1,5 часа;

№ 076 Симферополь — Омск (отправлен 4 июня) — задержка 4,5 часа;

№ 028 Симферополь — Москва (отправлен 4 июня) — задержка 2,5 часа;

№ 092 Севастополь — Москва (отправлен 4 июня) — задержка 6,5 часов;

№ 098 Симферополь — Москва (отправлен 5 июня) — задержка 5 часов.

Пассажиры поездов с задержкой более 4 часов обеспечиваются питанием и водой.

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