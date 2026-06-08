«Нижегородэлектротранс» ищет новых подрядчиков на ремонт трех депо

Контракты на ремонт депо № 1 на Сормовском шоссе, № 2 на улице Генерала Ивлиева и № 3 на проспекте Ленина НЭТ уже заключал в 2024 году — с ООО «Лига». Стоимость тех контрактов составляла 262, 306 и 201 млн руб. соответственно, подрядчику в качестве аванса перечислили бюджетную субсидию в сумме 368 млн руб. Завершить работы требовалось к концу 2025 года, но в апреле подрядчик ушел с объектов, выполнив работы на 16%, 20% и 40%. Заказчик расторг контракты и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.