Почти 4 тыс. питомцев потерялись в Красноярском крае за год

В Красноярском крае за 2025 год потерялись 3 975 домашних животных. Такие данные привели Pet911 и «Лаборатория Касперского» в совместном исследовании о пропавших и найденных питомцах.
По сравнению с 2024 годом число пропавших животных в регионе выросло на 7,1%. В целом по стране за год потеряли около 180 тыс. питомцев, что на 7% больше, чем годом ранее.
В Красноярском крае среди пропавших животных было 1 618 собак и 2 357 кошек. При этом по абсолютному числу потерь Красноярский край заметно уступает крупнейшим регионам. Больше всего домашних животных терялось в Московской области, около 19 тыс., Москве, около 11 тыс., и Краснодарском крае, около 9 тыс.
По России чаще всего питомцы терялись летом. Рекордным месяцем стал июль, когда зафиксировали более 20 тыс. пропавших животных. Для собак самым опасным днем оказалось 1 января. В этот день потерялись почти 600 собак, что связывают с новогодними фейерверками.
В целом поиск животных стал быстрее. В течение первой недели находят 78% потерянных питомцев. За месяц домой возвращаются 93%. Средний срок поиска сократился с 6,9 до 5,9 дня.