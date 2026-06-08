Почти 13,5 тысячи первоклассников пойдут в школы большого Красноярска

В новом учебном году в школы большого Красноярска пойдут почти 13,5 тысячи первоклассников. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. Это данные предварительного комплектования. Набор заявлений продолжается, — уточнил мэр Красноярска. Первый этап набора продлится до 30 июня. Сейчас документы подают семьи, которые живут на закрепленных за школами микроучастках. После этого начнется второй этап приема — детей будут зачислять на свободные места. В этот период общее количество будущих первоклассников обычно увеличивается, но незначительно. Пока у школьников каникулы, учреждения готовятся к новому учебному году. Так, первого сентября детей планируют принять 117 школ, а также новая школа на 1 550 мест в Тихих Зорях, куда уже записались 264 будущих первоклассника. Добавим, что на контроле находится капитальный ремонт четырех школ, которые должны вернуться в систему образования после обновления. Читайте также: Педагог из Красноярского края победила на Всероссийской премии «Разговоры о важном» В Красноярском крае вырастут государственные премии ученым и педагогам 36 управленцев из Красноярского края вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда».