Стеклотарный завод на 250 миллионов изделий в год построят в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин вместе с делегацией Хабаровского края на ПМЭФ-2026 провел более 20 деловых встреч с потенциальными инвесторами. Подписаны стратегически важные соглашения с крупными российскими компаниями. В ходе встреч затронули тему экологии и переработки отходов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.