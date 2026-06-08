Стеклотарный завод на 250 миллионов изделий в год построят в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин вместе с делегацией Хабаровского края на ПМЭФ-2026 провел более 20 деловых встреч с потенциальными инвесторами. Подписаны стратегически важные соглашения с крупными российскими компаниями. В ходе встреч затронули тему экологии и переработки отходов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава региона подписал соглашение с генеральным директором компании «Сибирское стекло» Антоном Мором о строительстве стеклотарного завода. Мощность предприятия составит 250 миллионов стеклоизделий в год. Это позволит отказаться от захоронения стекла на полигонах.
Производители всего округа, в том числе напитков, смогут получать доступную стеклотару. Президент страны определил экологию как одно из приоритетных направлений на форуме.
Новый завод не только решит проблему утилизации отходов, но и создаст новые рабочие места. Переработка стекла и трудноразлагаемого пластика станет важным шагом к чистой экологии в регионе. Строительство начнется в ближайшее время.