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Стеклотарный завод на 250 миллионов изделий в год построят в Хабаровском крае

Новый стеклотарный завод решит проблему в крае.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Демешин вместе с делегацией Хабаровского края на ПМЭФ-2026 провел более 20 деловых встреч с потенциальными инвесторами. Подписаны стратегически важные соглашения с крупными российскими компаниями. В ходе встреч затронули тему экологии и переработки отходов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона подписал соглашение с генеральным директором компании «Сибирское стекло» Антоном Мором о строительстве стеклотарного завода. Мощность предприятия составит 250 миллионов стеклоизделий в год. Это позволит отказаться от захоронения стекла на полигонах.

Производители всего округа, в том числе напитков, смогут получать доступную стеклотару. Президент страны определил экологию как одно из приоритетных направлений на форуме.

Новый завод не только решит проблему утилизации отходов, но и создаст новые рабочие места. Переработка стекла и трудноразлагаемого пластика станет важным шагом к чистой экологии в регионе. Строительство начнется в ближайшее время.